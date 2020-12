Speranza: in Dpcm riconfermato impianto regioni a tre colori

Getty

"Nel prossimo Dpcm l'intenzione del governo sarà di riconfermare l'impianto a tre colori per le Regioni, con fasce arancioni, rosse e gialle, che ha creato le condizioni per rimettere sotto controllo l'epidemia. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza. "I risultati hanno portato nella direzione giusta e dobbiamo riconfermare questo modello senza un lockdown generalizzato in questa seconda ondata", ha aggiunto.