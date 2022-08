Elezioni, Calenda: "Non farò un'alleanza con la destra sovranista"

Con la destra sovranista "non ci posso fare un'alleanza, perché non appartiene alla mia cultura politica, che è ben definita".

È quanto afferma il leader di Azione, Carlo Calenda, aggiungendo: "Non ho mai detto che non andrò mai con la sinistra. Sono per la maggioranza Ursula da 300 anni, se c'è da lavorare col Pd".