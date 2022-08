Elezioni, Calenda: "L'accordo con Renzi non c'è ancora"

Con Matteo Renzi "ci siamo sentiti, ci parliamo, i due staff sono in contatto, stiamo discutendo.

L'accordo non c'è ancora". Lo ha detto Carlo Calenda a proposito dei contatti tra la sua forza politica e Italia Viva in vista delle elezioni del 25 settembre. "Stiamo parlando di cosa vogliamo fare - ha chiarito -, di come organizzare la campagna elettorale, di come sarà costruita la leadership, di chi parlerà per la coalizione. E ovviamente siamo parlando anche di collegi".