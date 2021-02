Sostegno a Draghi, Di Maio: M5s sceglie il coraggio e la maturità

"La responsabilità è il prezzo della grandezza. Oggi i nostri iscritti hanno dimostrato ancora una volta grande maturità, lealtà verso le istituzioni e senso di appartenenza al Paese". Lo scrive Luigi Di Maio, commentando il via libera M5s al governo Draghi. "In uno dei momenti più drammatici della nostra storia recente, il Movimento 5 Stelle sceglie la strada del coraggio e della partecipazione, ma soprattutto sceglie la via europea", evidenzia.