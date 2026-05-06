Sisma Friuli, Mattarella: "Fu rinascita anche con patto coesione"

Pronta la risposta di Meloni: "Avete anche il mio sostegno e il mio consenso sulle iniziative che servono a proteggere il ruolo dei sindaci per poter fare il loro lavoro". Alla seduta partecipano tanti primi cittadini con fascia tricolore. Dopo la condanna per omicidio colposo inflitta al sindaco di Preone, Andrea Martinis, per la morte di un volontario di Protezione civile, alcuni sindaci della Carnia avevano avviato una protesta. A margine della cerimonia il presidente della Comunità della Carnia, Ermes De Crignis, ha consegnato a Mattarella una lettera che riassume la situazione e chiede tutele per svolgere l'attività di Protezione civile: "Mattarella mi ha detto che è al corrente delle problematiche e ha aggiunto 'io sono con voi'", riferisce De Crignis.