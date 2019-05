Siri, Salvini: "Non mi interessa andare alla conta in Cdm"

Matteo Salvini dice che non è interessato ad andare alla conta in Consiglio dei ministri sul caso Siri. "Non è quello a cui sto pensando", dichiara il vicepremier rispondendo ai giornalisti in merito all'ipotesi di affrontare la vicenda a Palazzo Chigi. E a chi gli fa notare come il M5s abbia sottolineato di avere otto ministri contro i sei della Lega, taglia corto: "Non mi interessa".