Draghi, Serracchiani (Pd): "Per affrontare crisi serve unità e governo forte"

"L'Italia è forte quando sa essere unita, ci ha ricordato il presidente Draghi.

Abbiamo bisogno, per affrontare la crisi che ancora incombe sul Paese, di un'Italia forte, di un governo forte e quindi di unità. Come del resto chiede la nostra comunità nazionale". Lo afferma in una nota Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera, che aggiunge: "Chi ama l'Italia deve rinnovare la fiducia al governo per portare avanti le riforme del Pnrr e rendere il Paese più moderno".