Mattarella: "Italia continuerà a contribuire a missioni internazionali"

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al ministro della Difesa Guido Crosetto, in occasione della Giornata del Ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, sottolinea come l'Italia continuerà a contribuire alle missioni internazionali. "Fedele alla propria tradizione di dialogo e di cooperazione - scrive Mattarella -, l'Italia continuerà a contribuire con determinazione alle missioni internazionali mettendo a disposizione, nelle aree di crisi, il proprio personale militare e civile. Un impegno che riflette i valori sanciti dalla nostra Costituzione e il profondo senso di umanità che anima la nostra comunità nazionale".