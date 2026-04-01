Scuola, rinnovo contratto per i docenti | Valditara: "Risultato storico"

La soddisfazione di Valditara per l'esito del negoziato, conclusosi dopo tre sessioni di lavoro, è condivisa dal ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo che ha parlato di "obiettivo raggiunto". "Tre rinnovi per la scuola in tre anni, con l'ultimo firmato appena quattro mesi fa. Dal 2023 a oggi abbiamo firmato i contratti relativi ai trienni 2019/21, 2022/24 e 2025/27. Un obiettivo che possiamo considerare straordinario e che abbiamo raggiunto. Quello che avevamo promesso abbiamo mantenuto". Lo afferma il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Il ministro ha poi concluso: "Abbiamo garantito così con i tre rinnovi un incremento complessivo superiore al 16 per cento per 1,3 milioni di lavoratrici e lavoratori del comparto".