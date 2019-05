Scuola, Miur: "Misure straordinarie per assumere precari"

Il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, annuncia su Facebook "misure straordinarie per assumere i precari della scuola". Bussetti spiega che il Miur "nel primo veicolo normativo utile darà via a misure straordinarie per la stabilizzazione del precariato storico e a percorsi abilitanti aperti a tutti coloro che hanno acquisito adeguata esperienza, con selezione in uscita come nel 2013". Il governo recepisce, quindi, le richieste dei sindacati.