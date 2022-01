Scuola, Lega e M5s: "A casa solo alunni non vaccinati? Discriminatorio"

Ansa

La Lega e il Movimento 5 Stelle si scagliano contro le possibili nuove norme per la ripresa della scuola in sicurezza. Per limitare i contagi da Covid ed evitare il ritorno della didattica a distanza, le Regioni hanno chiesto la Dad solo per gli alunni non vaccinati in caso di due positivi in classe. "Non si può pensare di discriminare i bambini", sottolineano i partiti.