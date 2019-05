Sanità Calabria, tensione nel governo su una norma anti-raccomandati

Spunta una nuova fonte di tensioni nel governo tra Lega e M5s, questa volta in merito a un "emendamento anti-raccomandati al decreto sanità in Calabria", presentato dai Cinquestelle. A tal riguardo Luigi Di Maio dice di aver saputo che "nella maggioranza qualcuno ne sta bloccando l'approvazione", precisando che quel testo "punta a togliere ai partiti le nomine dei direttori generali nella sanità pubblica. Sarebbe grave: un no alla trasparenza".