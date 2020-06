Salvini: "Taglio tasse? Lega pronta a votarlo in un minuto"

"Se portano in Parlamento dopo quattro mesi di chiacchiere un taglio delle tasse - Iva, Irpef, Imu, Ires - la Lega lo vota in un minuto. Noi siamo a favore di qualunque taglio di tasse". Lo ha sottolineato il leader della Lega Matteo Salvini. "Peccato - ha aggiunto -che all'interno della maggioranza stiano litigando perfino sul taglio delle tasse. Ma qualunque cittadino ti dice che in un momento di difficoltà bisogna quantomeno rinviare".