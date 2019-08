Salvini ribadisce: "Taglio dei parlamentari poi si vada al voto"

Matteo Salvini, intervenendo in Aula al Senato, ha ribadito la linea della Lega di voler procedere con il taglio dei parlamentari per poi tornare alle urne. "Se volete completare le riforme noi ci siamo. Se volete governare con Renzi auguri...", ha detto rivolto agli ex alleati di governo del M5s. "Si vota anche a settembre, non veniteci a parlare di aumento Iva, di spread, di esercizio provvisorio e di recessione", ha aggiunto il ministro.