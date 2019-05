Salvini: "Questo governo andrà avanti, avete la mia parola"

"Questo governo andrà avanti, avete la mia parola". Lo dichiara Matteo Salvini parlando a margine di un comizio a Bari per le europee di domenica. "Stiamo facendo tante cose - spiega -: dall'immigrazione alle tasse a quota 100". E sul suo partito: "Non mi basta che domenica la Lega stravinca, voglio che sia il primo partito in Europa".