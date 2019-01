Salvini: Lega e M5s insieme alle Europee? Ora non c'è esigenza

Un'alleanza tra Lega e M5s alle prossime Europee "non è un'esigenza né loro né nostra. Ci penseremo per il futuro, per il passato non ci abbiamo mai pensato. Ma M5s e Lega sono cambiati, vedremo". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Varsavia dopo l'incontro con il presidente del partito PiS, Jaroslaw Kaczynski. "Finché ero in Europarlamento, sull'immigrazione votavano in maniera diversa, ora siamo più sintonia", ha aggiunto.