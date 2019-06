Salvini: "Faccio la guerra alla mafia, non agli striscioni"

"Mi occupo di lotta alla mafia, alla droga, ai trafficanti di esseri umani e non faccio guerre agli striscioni". Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini, in merito alla polemica sullo striscione raffigurante il ministro dell'Interno e Di Maio, rimosso dalla Digos alla manifestazione di Roma. "Non mi sarei mai sognato di chiedere la rimozione di uno striscione che, ironicamente e pacificamente, critica il governo", ha invece detto Di Maio.