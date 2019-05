Salvini: "Estremista è chi guida l'Ue, non siamo l'ultradestra"

"Qua non c'è l'ultradestra ma la politica del buonsenso: gli estremisti sono quelli che hanno governato l'Europa per venti anni". Lo dice il vicepremier, Matteo Salvini, dal palco della manifestazione in piazza Duomo a Milano. Qui non ci sono estremisti, razzisti, fascisti. La differenza è tra chi guarda avanti, tra chi parla di futuro e di lavoro e chi fa i processi al passato: hanno paura del passato perché non hanno idea di futuro", aggiunge.