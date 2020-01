Roma, Raggi replica a Salvini: "Tue buffonate stancano, vai a lavorare"

Botta e risposta via Twitter tra Matteo Salvini e Virginia Raggi. "Autobus che prendono fuoco, metropolitane ferme da mesi e adesso la Raggi ferma pure le auto. Salviamo Roma e i romani da questi incapaci", ha scritto il leader della Lega. Pronta la risposta del sindaco M5s della Capitale: "Mi hai stancato con le tue buffonate. Lavora! O almeno provaci. Ho messo su strada 400 nuovi bus e in questi mesi ne arrivano altri 328 per le periferie".