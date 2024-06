Una donna ferita di 50 anni, originaria dello Sri Lanka, è stata soccorsa per strada a Roma dopo essere uscita da una casa in cui c'era un uomo morto impiccato. La 50enne, ora in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Gli investigatori, che hanno trovato l'uomo deceduto in casa sua, indagano per ricostruire quanto accaduto. La donna aveva ferite di arma da taglio all'addome e a un braccio.