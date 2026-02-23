Rogoredo, Meloni: "Non esiste nessuno scudo penale"

"Non esiste alcuno scudo penale". Anzi: il governo sarà "implacabile" con chi sbaglia, soprattutto se indossa una divisa. Sulla vicenda del boschetto di Rogoredo, con il poliziotto Carmelo Cinturrino finito in carcera con l'accusa di omicidio, interviene la premier Giorgia Meloni: "La giustizia farà il suo corso e confidiamo che sia determinata, anche perché, a differenza di quello che leggo, non esiste alcuno scudo penale. Chi indossa una divisa e rappresenta le istituzioni ha il dovere di farlo con il massimo del rigore" sottolinea ancora la premier dicendo di provare "profonda rabbia all'idea che l'operato di chi tradisce la divisa possa sporcare il lavoro dei tantissimi uomini e donne".