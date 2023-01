Regionali Lazio, Silvio Berlusconi: "Elezioni decisive per la nazione"

Secondo Silvio Berlusconi le elezioni Regionali in Lazio "sono importanti per i cittadini che hanno diritto di essere governati meglio, dopo anni di immobilismo della sinistra, ma sono decisive per l'intera nazione e importanti anche per la politica italiana per confermare e consolidare il successo del centrodestra".

Il leader di Forza Italia, intervenuto al Tg4, ha poi ricordato che il suo partito "è in campo con una squadra di alto livello, determinante per vincere, ma soprattutto per governare" costituendo un "centro liberale, una forza cristiana, una forza garantista collegata all'Europa e all'occidente".