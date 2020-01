Regionali, Berlusconi: "Possono dare avviso di sfratto a governo"

"Più resta in carica, più la sconfitta per il governo sarà grande" "I protagonisti" della maggioranza "cercheranno di restare attaccati alle poltrone il più a lungo possibile, ma devono fare attenzione, più governeranno e più rimarchevole sarà la sconfitta che gli italiani infliggeranno loro quando potranno votare", ha quindi aggiunto Berlusconi. "Questa maggioranza è nata con un solo scopo: restare in Parlamento a lungo e impedire alla vera maggioranza degli italiani, che è quella che noi rappresentiamo, di governare. Sono in grande difficoltà. Abbiamo un governo che si basa su tasse e manette".

Libia, "governo senza politica estera, fatto molto grave" Il leader di Forza Italia ha poi parlato di politica estera ed in particolar modo di come l'esecutivo stia affrontando il dossier Libia. "Il governo delle 4 sinistre non ha una politica estera: è molto grave. Le loro iniziative velleitarie sulla Libia sottolineano ancora di più la nostra impotenza in dossier importanti per la nostra economia e per la nostra sicurezza".