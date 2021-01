Regeni, Fico: Cairo sappia che l'Italia non si volterà dall'altra parte

"Quella delle fregate vendute all'Egitto è un'immagine che non avremmo voluto vedere. Paola e Claudio Regeni sono due genitori, e sono soprattutto due cittadini italiani che combattono perché venga fatta verità e giustizia. L'Egitto deve sapere che l'Italia non si volterà dall'altra parte e continuerà a pretendere verità e giustizia per Giulio Regeni". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico.