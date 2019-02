Reddito di cittadinanza, M5s: maxisanzioni in caso di lavoro nero

Estendere le sanzioni maggiorate contro il lavoro nero anche in caso di impiego "sommerso" dei beneficiari del reddito di cittadinanza. Lo prevede un emendamento del M5s al "decretone" all'esame della Commissione Lavoro del Senato. Le maxisanzioni, già previste in caso di impiego di lavoratori stranieri irregolari e di minori in età non lavorativa, segnano in questo caso un aumento del 20%.