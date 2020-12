Recovery Plan, Conte: "Stop ritardi, trovare presto sintesi efficace"

Da video

"Non ci possiamo permettere ritardi sul Recovery Plan, dobbiamo trovare presto una sintesi efficace". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'inaugurazione del Data Center di Modena e confermando un nuovo giro di incontri con i partiti di maggioranza. "Il Recovery Plan - ha aggiunto - dovrà essere un progetto nazionale con tutte le istanze delle parti sociali e dovrà tornare in Parlamento per l'approvazione".