Quirinale, Salvini positivo al Covid: salta il giuramento di Mattarella

Il leader della Lega Matteo Salvini è risultato positivo al Covid nello screening per l'accesso al giuramento del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. A confermarlo lui stesso, sui social: "Giornata di lavoro come tante altre, tampone di controllo come tanti altri, nessun sintomo di nessun genere, ma risultato positivo".