Prescrizione, Renzi: "Siamo rimasti fedeli alla Legge Orlando"

Italia Viva "ha votato per riportare in vigore la legge del governo Renzi redatta dal ministro della Giustizia che si chiamava Andrea Orlando. Abbiamo votato per dire: non è possibile che ci sia un processo senza fine". Lo ha affermato Matteo Renzi, parlando dell'emendamento soppressivo alla proposta di legge Costa sulla prescrizione. "Siamo rimasti fedeli alla legge Orlando", ha ribadito l'ex premier.