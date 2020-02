Prescrizione, protesta a Napoli: avvocati sfilano in manette

In manette contro la riforma della prescrizione. L'Ordine degli Avvocati di Napoli, presieduto da Antonio Tafuri, ha protestato così in occasione dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario. Gli avvocati, in toga, sono entrati ammanettati nella Sala dei Baroni, nel Maschio Angioino, dove si svolge la cerimonia, in aperta polemica con la riforma Bonafede, criticata anche dagli avvocati penalisti di Roma e Milano.