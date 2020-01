Prescrizione, Conte: "Martedì riunione risolutiva" 

"L'ho detto sin dall'inizio: non fermiamoci alla prescrizione che è la parte del tutto. Il nostro obiettivo è accelerare i processi e il processo penale. Avere una giustizia giusta è l'interesse dei cittadini". Così il premier Giuseppe Conte, sottolineando come martedì si terrà "una riunione che confido sia risolutiva sui vari interventi: in quest'ambito ci sarà una norma sulla prescrizione che va valutata nel contesto generale".