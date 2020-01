Prescrizione, Bonafede: "Sì a dialogo, ma no a impunità"

Pronto al dialogo per accelerare i tempi dei processi ma nessuno spazio alla possibilità che le "ingiustizie" conseguenti alla prescrizione rientrino nel sistema, magari sotto mentite spoglie. Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ribadisce la sua posizione. "Rispetto l'opinione di tutti e vaglieremo tutte le proposte ma la prescrizione come isola d'impunità non esiste più dal primo gennaio", ha quindi aggiunto il Guardasigilli.