DOPO IL 7 OTTOBRE 2023

Piantedosi: "Crescono gli atti di antisemitismo, più misure di sicurezza"

08 Ott 2025 - 15:33
Rispondendo al Question Time della Camera, Matteo Piantedosi segnala un forte aumento dei gesti di antisemitismo rispetto al periodo precedente al conflitto di Gaza. "Dal 7 ottobre 2023 ad oggi - dice il ministro dell'Interno -, l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori ha registrato 733 segnalazioni per atti di antisemitismo, di cui 140 a Roma e 86 a Milano". Piantedosi ricorda quindi che sono stati "rinforzati tutti i dispositivi di osservazione e controllo riferiti agli obiettivi sensibili riconducibili allo Stato di Israele" e potenziato la collaborazione con le istituzioni ebraiche per tenere sotto controllo i possibili bersagli.

