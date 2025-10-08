Piantedosi: "Crescono gli atti di antisemitismo, più misure di sicurezza"

Rispondendo al Question Time della Camera, Matteo Piantedosi segnala un forte aumento dei gesti di antisemitismo rispetto al periodo precedente al conflitto di Gaza. "Dal 7 ottobre 2023 ad oggi - dice il ministro dell'Interno -, l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori ha registrato 733 segnalazioni per atti di antisemitismo, di cui 140 a Roma e 86 a Milano". Piantedosi ricorda quindi che sono stati "rinforzati tutti i dispositivi di osservazione e controllo riferiti agli obiettivi sensibili riconducibili allo Stato di Israele" e potenziato la collaborazione con le istituzioni ebraiche per tenere sotto controllo i possibili bersagli.