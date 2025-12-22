Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
"Non guardiamo al colore politico"

Piantedosi: "Casapound nella lista dei primi 6-7 immobili da sgomberare"

22 Dic 2025 - 13:10
© Ansa

© Ansa

Lo stabile di CasaPound a Roma "è tra le priorità per quanto riguarda la lista degli immobili da sgomberare: si trova tra le prime 6-7 posizioni, secondo criteri che non sono comunque vincolanti del tutto". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al programma 'L'aria che tira' su La7. "Invito chi si appiglia a questo - ha osservato il ministro - a considerare che abbiamo fatto sgomberi di qualsiasi colore politico, io stesso da prefetto di Roma ne ho fatti tanti, anche di Forza Nuova. Non guardiamo al colore. Su CasaPound quando ero prefetto ho preso l'impegno" e quell'immobile "è stato iscritto tra quelli da sgomberare".

Centri sociali, la lista degli sgomberi

1 di 1
© Withub

© Withub

© Withub