Pd, Schlein: "Ok al confronto con Meloni, ma nelle sedi opportune"

La segretaria del Pd, Elly Schlein, apre a un confronto con Giorgia Meloni prima delle elezioni europee.

"Al momento non c'è niente in preparazione. Sono sempre pronta, non mi sottraggo mai al confronto nelle sedi opportune". Schlein ricorda come maggioranza e opposizione abbiano approvato insieme il ddl anti-violenza, anche se restano "differenze sull'educazione al rispetto" da inserire nelle scuole, visto che "nelle nuove generazioni prende piede la cultura dello stupro e del possesso".