Pd, Martina: "Ho concluso il mio mandato, ora si convochi l'Assemblea"

"Alternativa per andare oltre il Pd" - "Nei prossimi giorni - ha annunciato Martina -, con la segreteria nazionale, intendo costruire un percorso dove raccogliere idee per una prospettiva e preparare il Pd a una nuova battaglia". Ha poi dichiarato che "il nostro congresso potrà essere l'occasione per fare la parte del lavoro che ancora ci manca per sviluppare un'alternativa che muova dal Pd ma vada oltre il Partito democratico, per la tanta disponibilità che c'è in giro. Il congresso è utile, il tema è come lo facciamo".



Infine, ha riassunto così il lavoro svolto: "Il mandato ricevuto dall'Assemblea nazionale era di costruire un percorso che ci portasse a raccogliere le idee fondamentali e prepararci alla battaglia". Questo lavoro, ha continuato, è stato compiuto, e ora "vi chiedo di considerare questo lavoro come un patrimonio di questa comunità, non di ricominciare da capo ma di partire da qui, da un lavoro che non è mio o di qualcuno, ma è di tutti". E ha auspicato che nessuno "tema il confronto" perché "siamo uniti quando ci confrontiamo. Anche le primarie sono uno strumento utile, sono un grande fatto politico. Dipende che uso ne facciamo noi".