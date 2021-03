Pd, Letta: "Vedo Salvini in difficoltà, la partita col centrodestra non è persa"

Il Pd "è il volano del centrosinistra, che non ha ancora perso la partita con il centrodestra". E' quanto afferma il segretario dem, Enrico Letta, sottolineando che il partito "deve trovare un modo di mettere insieme il nostro campo e di dargli una dinamica in avanti". "Vedo la Lega in difficoltà, gli atteggiamenti di Salvini sono quelli di chi non sa come prendere questa situazione", ha aggiunto l'ex presidente del Consiglio.