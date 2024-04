Amministrative, il Pd vara in Campania il codice di trasparenza dei candidati

"Massima trasparenza nel processo di selezione delle candidature" per le amministrative in Campania, con "verifica preventiva dell'eventuale sussistenza di condizioni ostative alla candidatura o di incandidabilità", in riferimento al Codice etico del partito e a quello di autoregolamentazione della Commissione Parlamentare Antimafia.

E' quanto prevede il regolamento di trasparenza approvato dal Pd Campania, sotto la supervisione del commissario Antonio Misiani, che include anche l'impegno a "denunciare eventuali tentativi di condizionamento, di voto di scambio, intimidazione, corruzione e concussione".