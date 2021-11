Patto per la Manovra, Tajani: basta liti, noi ci siamo

"Siamo favorevoli" alla proposta del leader del Pd Enrico Letta di un tavolo per discutere della Manovra e sciogliere i nodi più delicati, reddito di cittadinanza e tasse: "Berlusconi ha risposto di sì e io la penso come lui. La convocazione spetta al presidente del Consiglio, quando lo farà noi saremo pronti" Lo ha detto a La Stampa il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani. "Serve un clima di serenità per il Colle", ha aggiunto.