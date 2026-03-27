Partecipate, parte il risiko nomine: 118 le poltrone da assegnare

Entra nel vivo il risiko delle nomine nelle partecipate pubbliche. Sono 18 i nuovi consigli di amministrazione per un totale di 118 caselle da riempire. In vista i rinnovi dei vertici delle quotate Eni, Enel, Poste, Leonardo, Enav e Terna. In ballo un lungo elenco di controllate dirette del Tesoro. Si sommano tre società chiave della galassia Fs: Rfi, Trenitalia e Fs Logistix. Anche Consob è senza presidente, così come nelle prossime settimane dovrà essere sostituito nelle prossime settimane.

