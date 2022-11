Papa: tutti collaborino con nuovo governo per il bene dell'Italia

Per Papa Francesco tutti devono collaborare con il nuovo governo per il bene dell'Italia.

"Il nuovo governo incomincia adesso" e "gli auguro il meglio perché possa portare l'Italia avanti" anche con "gli altri che sono contrari al partito vincitore", ha detto infatti Bergoglio parlando con i giornalisti e auspicando che sia "un governo di collaborazione, non un governo dove ti fanno cadere se non ti piace una cosa o un'altra". "Per favore chiamo alla responsabilità", ha quindi concluso.