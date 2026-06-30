Parte Pantelleria – Mediterraneo d'Autore, nuovo progetto culturale che inaugura la stagione 2026 delle rassegne D'Autore
L'isola diventa il crocevia del dialogo tra politica, geopolitica, cultura, informazione e impresa. Tanti gli ospiti, come Ignazio La Russa, Matteo Piantedosi, Carlo Calenda, Luigi Di Maio, Massimo Giannini e Peter Gomez
© Da comunicato
Nasce dall'incontro tra l'esperienza di Valentina Fontana, ideatrice delle rassegne D'Autore, e la visione giornalistica di Myrta Merlino, Pantelleria – Mediterraneo d'Autore, il nuovo progetto culturale che inaugura la stagione 2026 delle rassegne D'Autore. Ideata e promossa da Vis Factor e realizzata in collaborazione con My Communication con il patrocinio del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo, dell'Assemblea Regionale Siciliana e del Parco Nazionale Isola di Pantelleria e con il sostegno del Comune di Pantelleria, la manifestazione porta per la prima volta la firma editoriale congiunta di Myrta Merlino e Valentina Fontana, con l'obiettivo di trasformare Pantelleria in un laboratorio permanente di confronto sulle grandi sfide del Mediterraneo e sul ruolo dell'Italia nello scenario internazionale.
Dal 3 al 5 luglio, nel Distaccamento Aeroportuale di Pantelleria, l'isola ospiterà tre giornate di incontri, dialoghi e approfondimenti con protagonisti delle istituzioni, della politica, dell'informazione, della cultura e dell'impresa, chiamati a confrontarsi sulle grandi trasformazioni geopolitiche, economiche e sociali che attraversano il Mediterraneo.
La stagione 2026 delle rassegne D'Autore avrà nella (dis)informazione il proprio filo conduttore: non soltanto il fenomeno delle fake news, ma il modo in cui informazione, propaganda, narrazioni e nuovi strumenti digitali influenzano la percezione delle crisi, dei conflitti e dei nuovi equilibri globali. Pantelleria rappresenta la prima tappa di questo percorso, dedicata al Mediterraneo come spazio strategico per l'Italia e per l'Europa. Ad aprire la manifestazione sarà il Presidente del Senato Ignazio La Russa, protagonista dell'intervista inaugurale condotta da Myrta Merlino e Davide Desario, direttore dell'Adnkronos.
Nel corso delle tre giornate si alterneranno alcuni dei principali protagonisti della vita istituzionale, politica e culturale italiana, oltre alle firme più autorevoli del giornalismo, tra cui Matteo Piantedosi, Carlo Calenda, Francesco Boccia, Luigi Di Maio, Davide Desario, Lucio Caracciolo, Cecilia Sala, Antonio Caprarica, Giovanni Pitruzzella, Alessandra Ghisleri, Tommaso Cerno, Massimo Giannini, Peter Gomez, Gianluigi Nuzzi, Nunzia De Girolamo, Michelangelo Pistoletto, Lapo Pistelli, Gianluca Ansalone, Gaetano Galvagno, Italo Cucci, Achille Scudieri, Simo netta Giordani, Claudio Corbino, Valentino Catricalà, Antonio Martini e Antonio Rallo.
""Siamo orgogliosi di ospitare una manifestazione che porterà sull'isola autorevoli rappresentanti delle istituzioni, del mondo politico, dell'informazione e della cultura", dichiara il Sindaco di Pantelleria, Fabrizio D'Ancona. "Pantelleria non sarà soltanto la sede della rassegna, ma il punto da cui osservare e interpretare il Mediterraneo contemporaneo. La sua storia, la sua posizione geografica e la sua identità la rendono un naturale luogo d'incontro tra culture, popoli e visioni diverse". Dopo Pantelleria, il calendario 2026 proseguirà con Ponza D'Autore, Liguria D'Autore e Veneto D'Autore, sviluppando in ciascuna tappa, da prospettive differenti, il tema della (dis)informazione come chiave di lettura delle grandi trasformazioni geopolitiche, economiche e sociali del nostro tempo.
Pantelleria – Mediterraneo d'Autore è realizzata con il patrocinio del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo, dell'Assemblea Regionale Siciliana e del Parco Nazionale Isola di Pantelleria e il forte sostegno del Comune di Pantelleria. Partner istituzionali sono Aeronautica Militare e Fondazione Scudieri. L'iniziativa è sostenuta da Eni, Poste Italiane, Unipol, Associazione Diplomatici e Change the World, I AM Unico e Associazione Civita, con Donnafugata e Abraxas Tenute Scudieri come Wine Partner. Media partner della manifestazione sono Adnkronos, Sky TG24, Esperia, InsideOver e Urban Vision Entertainment.