Parte Pantelleria – Mediterraneo d'Autore, nuovo progetto culturale che inaugura la stagione 2026 delle rassegne D'Autore

Pantelleria – Mediterraneo d'Autore è realizzata con il patrocinio del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo, dell'Assemblea Regionale Siciliana e del Parco Nazionale Isola di Pantelleria e il forte sostegno del Comune di Pantelleria. Partner istituzionali sono Aeronautica Militare e Fondazione Scudieri. L'iniziativa è sostenuta da Eni, Poste Italiane, Unipol, Associazione Diplomatici e Change the World, I AM Unico e Associazione Civita, con Donnafugata e Abraxas Tenute Scudieri come Wine Partner. Media partner della manifestazione sono Adnkronos, Sky TG24, Esperia, InsideOver e Urban Vision Entertainment.