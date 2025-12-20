Logo Tgcom24
Giustizia, Nordio: "Dopo il referendum, pronti alla riforma del processo penale"

20 Dic 2025 - 14:41
© Ansa

© Ansa

Dopo la conclusione del referendum, il ministero della Giustizia è pronto ad avviare il lavoro sulla riforma del processo penale. A ribadirlo è stato il Guardasigilli Carlo Nordio. "Quando avremo chiuso la parentesi del referendum, che mi auguro essere confermativa, metteremo subito mano al processo penale che vogliamo riportare ai suoi primordi ispirati a una medaglia d'argento della resistenza, che era il professor Vassalli", ha dichiarato il ministro. Nordio ha poi aggiungo: "Vi assicuro che stiamo lavorando per un nuovo codice di procedura penale che enfatizzi i momenti del garantismo".

