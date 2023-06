Nordio: "Cambieremo altre norme, evasori mai legittimati"

Il ministro Carlo Nordio annuncia nuove norme in materia di giustizia.

Sulla riforma si andrà avanti, mentre sulla questione dell'abuso d'ufficio afferma che "sindaci e assessori ne sono oppressi, senza aver fatto nulla di male" e che "il cittadino è la vittima finale di questa amministrazione difensiva che non dà risposte in tempi rapidi". Parlando poi del fisco, Nordio sottolinea di non aver "mai legittimato gli evasori".