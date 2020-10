Nadef, il Senato approva lo scostamento di bilancio con 165 voti

Passa in Senato lo scostamento di bilancio legato alla Nota d'aggiornamento al Def: 165 i voti favorevoli, 121 gli astenuti e tre i contrari, con cui il governo ottiene la maggioranza assoluta richiesta (pari a 161 voti) per la prima votazione. E' seguita una seconda votazione in cui l'Aula si è espressa su una risoluzione di Pd, M5s e altri partiti di maggioranza, che ha impegnato il governo su una serie di punti.