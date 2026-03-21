Paolo Cirino Pomicino, ecco cosa diceva a "L'istruttoria" nel 1993
La clip riproposta a "Stasera Italia" su Rete4 nel 2018
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È morto a 86 anni Paolo Cirino Pomicino, l'ex ministro e leader della Democrazia Cristiana, si è spento a Roma nella clinica Quisisana. Nato a Napoli il 3 settembre 1939, o' ministro, come veniva soprannominato dagli avversari politici, prima di intraprendere la carriera politica, si laurea in medicina e lavora al Cardarelli di Napoli come assistente neurochirurgo.
Ministro dei governi Andreotti di cui è stato una figura politica chiave, nel 2018 ospite a "Stasera Italia" andavano in onda le sue parole a "L'Istruttoria", programma del 1993 condotto da Giuliano Ferrara. "Fino a 32 anni ho fatto la persona seria, nel senso che ho fatto un mestiere che è quello del neurochirurgo e oggi dinanzi a un problema mi viene naturale provare di porvi rimedio. Parlo del tentativo di battere quella cultura chiacchierologica che è avvilente ed è la crisi della politica vera. Ai cittadini, ai giornalisti compete la descrizione del problema, ai politici l'offrire una soluzione al problema" diceva Paolo Cirino Pomicino a "L'Istruttoria".