Mes, vertice della maggioranza a Palazzo Chigi domenica sera

In attesa delle comunicazioni del premier Conte lunedì alle Camere sul caso Mes, domenica sera si terrà un vertice dei partiti di maggioranza a Palazzo Chigi per sciogliere i nodi sul meccanismo salva Stati. L'incontro arriva dopo le ennesime fibrillazioni nel governo tra Di Maio che pretende modifiche alla riforma del fondo e il premier e il Pd, che all'unisono hanno invocato lo stop alle ostilità per evitare che il Paese perda "credibilità".