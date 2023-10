Mes, proposte sulla ratifica alla Camera tra il 20 e il 24 novembre

Le proposte di legge sulla ratifica del Mes saranno discusse alla Camera nella settimana dal 20 al 24 novembre.

E' quanto emerso dalla riunione dei capigruppo a Montecitorio. Il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe, con una lettera in vista del Consiglio europeo di venerdì ha invitato Roma ad accelerare: "Attendiamo con impazienza la sua finalizzazione il prima possibile. La ratifica della riforma del Mes è nell'interesse di tutti

noi, per l'Eurozona nel suo complesso e per gli Stati membri individualmente, inclusa l'Italia".