Mes, M5s: "Conte ha ragione, noi restiamo contrari" 

"Non possiamo che condividere le parole espresse domenica dal presidente Conte in merito all'ipotesi di attivazione del fondo Salva Stati". Lo affermano, in una nota, i deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Politiche Ue. "Rimaniamo contrari all'utilizzo di questo strumento per motivi oggettivi e concreti", precisano.