Mes, Di Maio: "Non è una battaglia ideologica"

"Sul Mes non c'è alcuna battaglia ideologica, a differenza di come la questione viene spesso presentata". Luigi Di Maio, in poche parole, fa capire come l'ipotesi di ricorrere ai fondi previsti da questo controverso strumento europeo non sia più un tabù granitico dentro i Cinque Stelle. L'ala "governativa" del M5s infatti lancia un forte segnale di apertura, in vista dei prossimi cruciali vertici europei.