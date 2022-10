Meloni: "Salvini conferma volontà di un governo che dia risposte migliori"

"Salvini conferma l'atteggiamento che tutto il centrodestra sta avendo dall'inizio di questa avventura, con l'obiettivo di dare un governo che possa offrire le risposte migliori al Paese".

Lo ha detto Giorgia Meloni rispondendo ai giornalisti sulle parole del leader della Lega che lascerebbero intendere un possibile passo indietro sul Viminale. Sui tempi per la nascita del nuovo esecutivo, ha aggiunto "non dovere chiedere a me, ma al presidente della Repubblica".